МИД РФ: пираты взяли в заложники двух россиян с голландского сухогруза

Нигерийские пираты накануне напали на нидерландский сухогруз-рефрижератор в порту Порт-Харкорт в дельте Нигера и после ограбления взяли в заложники двух россиян - членов экипажа судна, сообщает в среду МИД России.

На борту судна, был смешанный экипаж, состоявший из граждан РФ, Украины и Филиппин в количестве 14 человек.

"По сведениям Посольства России в Нигерии, 28 февраля в нигерийском порту Порт-Харкорт вооруженные пираты напали на находившееся на внешнем рейде судно под голландским флагом "Бриз Клиппер". Бандиты ограбили экипаж, после чего скрылись, взяв в заложники двух его членов, являющихся гражданами России. Это – капитан судна В.Пикус и главный механик В.Мельников", - сообщает МИД РФ на сайте ведомства.

Похитители пока никаких требований не выдвинули.

"С момента поступления первой информации о захвате заложников российское Посольство находится на постоянной связи с нигерийскими властями с целью полного прояснения ситуации. Предпринимаются усилия по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их скорейшему освобождению", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник Совбез ООН поддержал предложение генсекретаря организации Пан Ги Муна о проведении регионального саммита по выработке стратегии противодействия пиратству в Гвинейском заливе, омывающем побережье Нигерии.