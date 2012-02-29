Новые подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в Туве

В Республике Тыва в среду произошло очередное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера, сообщает алтае-саянский филиал геофизической службы сибирского отделения РАН. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По данным сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 120 километрах к востоку от Кызыла, передает РИА Новости.

"АН" писали, что третье сильное землетрясение произошло в Туве в понедельник, его магнитуда составила 5,2, второе за последние два месяца произошло в Туве в воскресенье, его магнитуда составила 6-7, подземные толчки ощущались в регионах, находящихся на расстоянии свыше тысячи километров от эпицентра.

По данным МЧС России, только за минувшие сутки в Туве было зафиксировано десять подземных толчков-афтершоков, наиболее мощный из которых произошел в 131 км восточнее Кызыла.