В Оренбурге ночью не всем удалось поспать

Около часа ночи сегодня в муниципальную диспетчерскую Оренбурга стали поступать звонки от жителей города, которые живут в районе улиц Шевченко, Монтажников и Автоматики, о неоднократном срабатывании сирены системы оповещения.



Специалисты ОАО "Ростелеком" отключили блок питания сирены. Однако ложные срабатывания продолжались, и определить, какая из сирен, расположенных в этом районе города, сработала, представлялось невозможным, сообщает «Интерфакс".



