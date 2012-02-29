Вооруженное нападение в подмосковных Химках совершили ваххабиты? (ФОТО)

Подмосковные полицейские сообщили подробности разбойного нападения в Химках Московской области в ночь на 29 февраля. Ранее СМИ сообщали, что бандитская группировка в составе примерно 10 человек попыталась ограбить склад в Химках на улице Заводской.

Начальник Управления информации и общественных связейГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев рассказал, что злоумышленники пытались ограбить кассу строительно-монтажного управления. По подозрению в совершении данного преступления задержаны три человека.

В съемной квартире в Москве, при проведении обыска оперативниками угрозыска была обнаружена и изъята литература одного из религиозных-политических движений - Ваххабизм.

По данным полиции, около 03:20 мск в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска, совестно с сотрудниками спецподразделений МВД РФ и УФСБ по Москве и Московской области, предотвратили попытку совершения разбойного нападения с применением огнестрельного оружия на кассу СМУ.

Пять неустановленных пока преступников, вооруженных огнестрельным оружием, проникли в кассу фирмы на втором этаже здания. Но увидев человеческий силуэт открыли огонь по нему. У оперативников была информация о готовящемся налете. Они подготовили манекен, который налетчики приняли за человека.

На предложение спецназовцев прекратить огонь и сдаться, злоумышленники открыли огонь на поражение по полицейским. Преступники бросили в их сторону два взрывных устройства. В результате огневого боя стражи порядка уничтожили пятерых нападавших.

Один из сотрудников спецподразделения получил огнестрельное ранение. Он был госпитализирован, врачи оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни полицейского ничто не угрожает.

По окончании боя на месте преступления обнаружены три единицы огнестрельного оружия и чека от неустановленного взрывного устройства.

Следственными органами СК РФ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, и ч. 4 ст. 162 УК РФ разбой, совершенный организованной группой.

Руководство ГУ МВД России по Московской области будет ходатайствовать перед главой МВД РФ Рашидом Нургалиевым о поощрении сотрудников подмосковного главка наиболее отличившихся при проведении данной спецоперации.