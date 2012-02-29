Тело мужчины, который мог взорвать подъезд в Астрахани, обнаружено последним

Под завалами рухнувшего в понедельник жилого дома в Астрахани последним, десятым обнаружено тело мужчины, попытка суицида которого, по версии следствия, могла привести к взрыву бытового газа.



"Тело Вячеслава Членова, действительно, обнаружено под завалами. Более подробную информацию на данный момент сообщить не могу", сказала официальный представитель СУ СКР по Астраханской области Анна Каняева.

Вячеслав Членов неоднократно угрожал жителям дома взорвать подъезд, пустив бытовой газ. Кроме того Членов стоял на психоневрологическом учете.

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Ранее «АН» писали: Главное управление МЧС РФ по Астраханской области обнародовало полный список погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани.



