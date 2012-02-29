МЧС обнародовало список погибших при обрушении дома в Астрахани

Главное управление МЧС РФ по Астраханской области обнародовало полный список погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани.

Погибли 10 человек:

двое продавцов располагавшегося на первом этаже здания магазина

1, 2 - Герасимова Валентина Викторовна и Малышева Елена Владимировна,

3 - Захаркина Наталья Валерьевна 1945 года рождения,

4 - Якубов Камиль Идрисович 1954 года рождения,

5 - Шичкина Нина Александровна 1939 года рождения,

6 - Митькова Зульфия Рафиковна 1972 года рождения,

7 - Шаяхмедов Рафаэль Растямович,

8 - Членов Вячеслав Алексеевич 1958 года рождения,

9 - Байбекова Физа Н.,

10 - Дьячкова Людмила Васильевна 1954 года рождения.

Астраханские спасатели и все жители города выражают искренние соболезнования всем родственникам погибших.

29 февраля объявлен в Астраханcкой области днем траура. Губернатор региона Александр Жилкин объявил среду днем траура в области по погибшим при обрушении после взрыва бытового газа жилого дома.Черные ленты на флагах у губернаторской резиденции, приспущенные стяги у административных зданий. В храмах панихиды по погибшим.

Трагедия произошла в понедельник, 27 февраля. Обрушился целый подъезд. Десять человек погибли, 62 семьи остались без жилья.