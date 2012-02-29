МЧС обнародовало список погибших при обрушении дома в Астрахани
29 февраля 2012, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Главное управление МЧС РФ по Астраханской области обнародовало полный список погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Астрахани.
Погибли 10 человек:
двое продавцов располагавшегося на первом этаже здания магазина
1, 2 - Герасимова Валентина Викторовна и Малышева Елена Владимировна,
3 - Захаркина Наталья Валерьевна 1945 года рождения,
4 - Якубов Камиль Идрисович 1954 года рождения,
5 - Шичкина Нина Александровна 1939 года рождения,
6 - Митькова Зульфия Рафиковна 1972 года рождения,
7 - Шаяхмедов Рафаэль Растямович,
8 - Членов Вячеслав Алексеевич 1958 года рождения,
9 - Байбекова Физа Н.,
10 - Дьячкова Людмила Васильевна 1954 года рождения.
Астраханские спасатели и все жители города выражают искренние соболезнования всем родственникам погибших.
29 февраля объявлен в Астраханcкой области днем траура. Губернатор региона Александр Жилкин объявил среду днем траура в области по погибшим при обрушении после взрыва бытового газа жилого дома.Черные ленты на флагах у губернаторской резиденции, приспущенные стяги у административных зданий. В храмах панихиды по погибшим.
Трагедия произошла в понедельник, 27 февраля. Обрушился целый подъезд. Десять человек погибли, 62 семьи остались без жилья.