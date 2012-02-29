В Пермском крае ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома

В Пермском крае полиция разыскивает без вести пропавшего 12-летнего мальчика. Дмитрий Балязин 1999 года рождения 25 февраля ушел из дома в деревне Дойная Куединского района.

Приметы ребенка: на вид 13-15 лет, рост до 150 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, уши оттопыренные, глаза карие, волосы темно-русые, прямые, стрижка короткая, сутулится. Был одет в черную куртку на "молнии" без капюшона, черную вязаную шапку, черные брюки, утепленные лыжные ботинки с высоким голенищем. С собой у него был мобильный телефон с зарядным устройством.

По версии полиции края, мальчик мог уехать в Октябрьский район на попутном автотранспорте.