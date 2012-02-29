Пассажиры лайнера Costa Allegra сидят без электричества

На борту круизного лайнера "Коста Аллерга" (Costa Allegra) более тысячи человек сидят без электричества уже вторые сутки. Косимо Никастро, представитель береговой охраны Италии, сообщил, что вторые сутки не работает система электроснабжения, есть лишь аварийное освещение и минимальная связь.

"Кондиционеры не работают. Людям выдают сухой паек. Продовольствие мы доставляем на вертолётах. В таких условиях пассажирам придется провести еще день, пока судно на буксире не достигнет Сейшельских островов", - пояснил он.

Напомним, в числе пассажиров лайнера 15 россиян — это туристы из Нижнего Новгорода и Москвы. За судьбой наших соотечественников следят в посольстве России на Сейшелах. Восьмипалубный лайнер Costa Allegra идёт на буксире в сопровождении кораблей береговой охраны и авиации. Сегодня судно должно прибыть в Викторию — столицу Сейшельских островов, передает Вести.ру. Организатор круиза — компания Сosta Cruises — обещает выплатить пассажирам Costa Allegra компенсации, а также покрыть расходы на возвращение домой.

Лайнер Costa Allegra вышел в минувшую субботу с Мадагаскара и направлялся на Сейшельские острова, куда должен был прибыть 28 февраля. "Коста Аллегра" дрейфует с неработающими моторами в 200 милях от Сейшельских островов. Отказ моторов связан с пожаром, который возник накануне утром в машинном отделении. Пожар был сразу локализован и потушен.