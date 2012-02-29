Скончался режиссер Эльдор Уразбаев, снявший «Транссибирский экспресс»

Скончался известный режиссер, сценарист и продюсер Эльдор Уразбаев. Уразбаев ушел из жизни на 72-м году жизни в США, где жил в последние годы. Об этом передает РИА Новости, со ссылкой на источник, близкий к семье режиссера.Эльдор Уразбаев снял фильмы «Транссибирский экспресс» и «Визит к Минотавру».

Эльдор Магоматович Уразбаев родился 11 октября 1940 года в Ташкенте. Окончил мехмат МГУ, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. За первую работу — картину «Транссибирский экспресс» по сценарию Александра Адабашьяна, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского Уразбаев получил Госпремию Казахской ССР.

Режиссер работал с известными актерами - Никитой Михалковым, Олегом Ефремовым, Александром Филиппенко, Ростиславом Пляттом, Валентином Гафтом, Валентином Смирнитским. Фильмы Уразбаева: «Фрак для шалопая», «Инспектора ГАИ», сериал «Визит к Минотавру» по роману братьев Вайнеров.