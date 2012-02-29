Родственники опознали всех погибших в Астрахани под завалами дома

Астрахань скорбит по жертвам взрыва дома. Сегодня объявлен траур. А родственники опознали всех десятерых погибших под завалами рухнувшего в понедельник, 27 февраля, из-за взрыва газа в многоквартирном доме на улице Николая Островского.

Представитель пресс-службы Южного регионального центра МЧС РФ сообщил, что опознание завершилось. По предварительным данным МЧС, пропавших без вести жителей дома больше нет.По данным спасателей, работы по разбору завалов уже практически завершены, передает РИА Новости.

Уточняется, что в результате инцидента погибли 10 человек, 15 получили травмы, семь из них госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

"АН" сообщали, что в Астрахани сообщение об обрушении подъезда в девятиэтажном жилом доме на улице Островского 150/1 поступило в службу спасения в 13.10 мск 27 февраля. Взрыв прогремел во втором подъезде шестиподъездного дома.

По данным Следственного комитета, причиной обрушения секции дома стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Все жители дома получат новые квартиры.