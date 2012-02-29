В Сочи в результате столкновения грузовика и «Жигулей» погибли 6 человек

В Сочи в ночь на среду в Хостинском районе при лобовом столкновении грузового автомобиля МАЗ и легковой машины "Жигули" восьмой модели погибли сразу шесть человек.

Жуткое ДТП произошло на трассе М27 у поселка Краевско-Армянское Хостинского района. Грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. По данным краевого УГИБДД, грузовик буквально смял "восьмерку". Жертвами ДТП стали молодые люди, которые находились в салоне "Жигулей". Погибли пять парней и девушка в возрасте от 18 до 20 лет.

Ночью на месте аварии работала оперативно-следственная группа. Подробности ДТП устанавливаются.