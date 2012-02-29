Взрыв дома в Астрахани: найдены двое детей, 8 из 10 погибших опознаны (ВИДЕО)

В Астахани девочка пяти лет и годовалый мальчик, которые, как опасались спасатели, находятся под руинами обрушившегося подъезда в Астрахани, найдены живыми и здоровыми. Из 10 погибших опознали 8 человек.

Участковыми уполномоченными полиции совместно с оперативниками уголовного розыска было установлено местонахождение числившихся пропавшими без вести детей. К счастью, в момент трагедии они были у родственников и не пострадали. Родители детей также здоровы и невредимы, сообщает Астраханское областное управление МВД.

Восемь из десяти погибших под завалами дома в Астрахани опознаны: среди них трое мужчин и пять женщин. 7 пострадавших остаются в больнице.

Между тем, спасатели, разбирающие завалы полуразрушенного дома в Астрахани, достигли подвала здания. По предварительным данным МЧС, пропавших без вести жителей дома больше нет.

Группировка спасателей, задействованных на разборе завалов, сокращается. 28 февраля в 20 часов 10 минут по московскому времени из Астрахани в Москву вылетел самолет Ил-76 МЧС России.

Как сообщила РИА Новости представитель регионального МЧС Инна Антипова, работы по разборке завалов завершаются, ориентировочно, все работы будут закончены к 09.00 среды.

Всем потерявшим жилье власти выделят по одному миллиону рублей на обустройство. Не остались равнодушными и горожане. Для пострадавших собирают то, что понадобится в первую очередь — посуду, теплую одежду.

"АН" писали, что среда ﻿объявлена в Астраханской области - днём траура по погибшим при взрыве жилого дома.

Напомним, 27 февраля 2012г. около 13:10 мск в результате взрыва полностью обрушился второй подъезд и часть третьего подъезда девятиэтажного жилого дома в Астрахани по улице Николая Островского, 150. Было объявлено, что в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв бытового газа. Причиной взрыва могла быть попытка суицида. Один из жителей дома говорил о планах самоубийства и неоднократно открывал газовые горелкиОчаг взрыва был на третьем этаже дома, где и жил мужчина.