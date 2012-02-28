В Астраханской области объявлен день траура (ВИДЕО)

Завтра в Астраханской области - день траура по погибшим при взрыве жилого дома. Об этом заявил губернатор области Александр Жилкин, принося соболезнования близким и родным погибших.

"Приношу свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Случившееся я воспринимаю как личное горе и объявляю завтра, 29 февраля, днем траура в Астраханской области", - говорится на его официальном сайте.

Помощь астраханским спасателям и медикам поступила из многих регионов России. Сотни людей несут в пункты сбора деньги, вещи, продукты питания - все, что сейчас нужно пострадавшим.



Напомним, 27 февраля 2012г. около 13:10 мск в результате взрыва полностью обрушился второй подъезд и часть третьего подъезда девятиэтажного жилого дома в Астрахани. Первоначально следствие называло причиной обрушения взрыв бытового газа в магазине, находящемся на первом этаже здания. Однако позже было объявлено, что в одной из квартир на третьем этаже произошел взрыв бытового газа.

В разрушенной части дома зарегистрированы 58 жильцов, однако фактически проживали 88 человек.





