Возгорание непонятного предмета произошло сегодня в тоннеле возле станции метро "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена,график движения поездов это не нарушило.



Ранее сообщалось, что сегодня днем в тоннеле перед станцией метро "Владыкино" было замечено тление шпалы, которое было вскоре потушено. На самом деле горел посторонний предмет, как он там оказался-неизвестно. Сами конструкции метро незатронуты, сообщил сотрудник пресс-службы столичной подземки.