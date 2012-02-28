В правительственном терминале Внуково-2 нашли подозрительный предмет

В Москве на территории терминала Внуково-2, прилегающего к московскому аэропорту, нашли подозрительный предмет. Терминал обслуживает вылеты руководства страны.

В настоящее время на месте обнаружения подозрительного предмета работают оперативные службы, передает РИА «Новости». Терминал Внуково-2 также принимает самолеты руководителей и представителей правительств других стран, прибывающих с визитами в Россию.