Туристический автобус в Камбодже попал в ДТП, погибла россиянка

Сегодня в результате ДТП с участием туристического автобуса в Камбодже погибла российская туристка. В ДТП также пострадали около 40 человек, в основном туристы из западных стран.



Некоторые туристы в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Автобус перевозил туристов из курортного города Сиануквиль в город Кох Конг. У автобуса лопнула шина на переднем колесе.

Российское посольство в Камбодже сообщит подробности и прокомментирует ситуацию завтра утром, сообщает «Интерфакс».



