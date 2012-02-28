В Москве грузовик насмерть сбил женщину на переходе
28 февраля 2012, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на юго-западе города. Инцидент произошел во вторник, 28 февраля на пересечении Ленинского и Университетского проспектов.
Как стало известно, женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. Женщину сбил грузовик марки Renault. Она скончалась на месте, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы. Подробности ДТП выясняются.