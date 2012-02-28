В Томске выпускник школы избил свою учительницу

Вчера в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о причинении учеником выпускного класса школы №41 телесных повреждений учителю. Педагога он бил в лицо. Свою агрессию 18-летний парень объяснить не смог.



Учительница, получившая травмы мягких тканей лица, была доставлена в больницу, где ей была оказана медпомощь. В школе полицейские опрашивают очевидцев происшествия и одноклассников нападавшего.

Молодой человек извинился публично на своей странице в социальной сети , обращаясь ко всем, кто находился там в момент избиения, и получил те или иные травмы, моральные и физические. "Мне даже стыдно идти в школу. Даже и не знаю, как буду всем вам смотреть после этого в глаза. Это действительно не было намеренным желанием кого-то покалечить. Я не хотел этого", - написал он.

Дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".



