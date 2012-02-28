В Махачкале загорелся танкер "Инженер Назаров"
28 февраля 2012, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Махачкале произошел пожар в палубной настройке танкера "Инженер Назаров". Танкер находится на рейде морского порта Махачкалы. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек.
Сообщение о пожаре поступило в 12.35 по мск. Произошло возгорание палубной надстройки танкера "Инженер Назаров". В настоящее время к месту возгорания были высланы четыре судна. Ведутся переговоры об отправке к танкеру пожарного катера, передает РИА Новости.