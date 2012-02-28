В Москве произошла мобильная авария с участием машины "скорой помощи". Инцидент произошел во вторник, 28 февраля, на Дмитровском шоссе. "Газель" "скорой" столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадали врач и фельдшер.

Авария произошла в районе Шолохово на Дмитровском шоссе, передает «Интерфакс». Известно, что машина "скорой" ехала по вызову. В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.