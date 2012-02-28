Взрыв на химзаводе в Китае: 13 человек погибли, более сорока получили ранения

На севере Китая в провинции Хэйбэй во вторник произошел взрыв на химзаводе "Кээр" в уезде Чжаосянь. По меньшей мере 13 человек погибли, и более сорока получили ранения. От взрыва выбило стекла в зданиях, которые располагались в радиусе 2 км от завода.

Об этом сообщил представитель парткома и правительства уезда Чжаосянь на месте происшествия, передает портал "Жаньминжибао".

Как стало известно, взрыв произошел 28 февраля в 9 часов 30 минут в первом цехе одного химзавода, расположенного в промышленном парке уезда Чжаосянь города Шицзячжуан.

Химзавод выпускает ядохимикаты и другие виды химпродукции, в том числе сернокислый аммоний, азотнокислый гуанидин, нитрогуанидин и др.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Это не первый подобный инцидент на этом заводе. В минувшем мае здесь произошел взрыв оборудования азотизации. Один человек погиб, десятки получили тяжелое отравление.