В Челябинске нашли повешенным 22-летнего солдата

В Челябинске найден повещенным 22-летний рядовой, проходивший службу по контракту. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на территории бывшего Челябинского автомобильного института.

Материалы по делу о повешенном солдате были переданы в Курчатовский следственный отдел СКР. Отмечается, что труп военнослужащего был найден на территории одного из общежитий, передает Интерфакс. Местные СМИ пишут о том, что повесившийся солдат оставил предсмертную записку.