При пожаре на астраханском танкере в Каспийском море погиб человек

В Каспийском море во вторник днём у берегов столицы Дагестана при тушении пожара "Инженер Назаров" погиб человек. 6 членов экипажа из 14 эвакуированы на спасательное судно, остальные продолжают бороться с огнём.

Сообщение о возгорании в каюте машиниста поступило в 13:10 мск. Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить пламя, но команде потребовалась помощь.

К месту возгорания отправили суда: буксир "Фаворит", Нефтерудовоз-15 и два судна пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан.

"По предварительным данным, пожар возник в палубной надстройке танкера, находящегося на рейде в морском порту Махачкалы. В результате погиб один человек. В настоящее время к танкеру стягиваются суда, обстановка уточняется", - сказал агентству РИА Новости представитель МЧС Дагестана.

Спасательное судно, подошедшее к горящему танкеру, эвакуировало шесть членов экипажа, еще часть экипажа продолжает оставаться на судне.

Танкер "Инженер Назаров" построен в 1968 году, проект судна 1577. Судовладелец - ОАО "Волготанкер", город Астрахань. Танкер привез мазут из Туркмении, 13 февраля выгрузился и стал на рейд в Махачкале.

Какую опасность пожар представляет для города и акватории Каспийского моря пока не уточняется.