При пожаре на астраханском танкере в Каспийском море погиб человек
28 февраля 2012, 15:23 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Каспийском море во вторник днём у берегов столицы Дагестана при тушении пожара "Инженер Назаров" погиб человек. 6 членов экипажа из 14 эвакуированы на спасательное судно, остальные продолжают бороться с огнём.
Сообщение о возгорании в каюте машиниста поступило в 13:10 мск. Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить пламя, но команде потребовалась помощь.
Спасательное судно, подошедшее к горящему танкеру, эвакуировало шесть членов экипажа, еще часть экипажа продолжает оставаться на судне.
Танкер "Инженер Назаров" построен в 1968 году, проект судна 1577. Судовладелец - ОАО "Волготанкер", город Астрахань. Танкер привез мазут из Туркмении, 13 февраля выгрузился и стал на рейд в Махачкале.
Какую опасность пожар представляет для города и акватории Каспийского моря пока не уточняется.