На дрейфующем в Индийском океане в 200 милях от Сейшельских островов итальянском круизном лайнере "Коста Аллегра" (Costa Allegra) среди пассажиров есть россияне - 15 туристов.

На борту судна находятся 1049 человек, из них 413 членов экипажа. Помимо россиян в морской круиз на лайнере отправились 135 итальянцев, 127 французов, 97 австрийцев, 90 граждан Швейцарии, на борту судна также находятся туристы из США и Канады. По информации генуэзской компании-судовладельца Costa Crociere, все пассажиры и члены экипажа живы и здоровы.

Лайнер Costa Allegra вышел в минувшую субботу с Мадагаскара и направлялся на Сейшельские острова, куда должен был прибыть 28 февраля, передает РИА Новости.

"АН" сообщали, что лайнер "Коста Аллегра" дрейфует с неработающими моторами в 200 милях от Сейшельских островов. Отказ моторов связан с пожаром, который возник накануне утром в машинном отделении. Пожар был сразу локализован и потушен. Капитан на всякий случай дал сигнал "СОС", и к лайнеру уже направились находящиеся в зоне торговые судна и катера спасателей. Сегодня стало известно, что из-за неполадок с электричеством, в результате чего при неработающих кондиционерах в каютах нечем дышать. Закрыты многие туалеты.

Вертолет береговой охраны Сейшельских островов направлен на борт терпящего бедствие лайнера. Он доставит продовольствие, спутниковые телефоны и навигационные приборы.

Как передает ВВС, французский траулер взял на буксир дрейфовавший круизный лайнер "Коста Аллегра" и идет вместе с ним к одному из Сейшельских островов - острову Дерош.Здесь туристы будут дожидаться трансфера на главный и самый крупный остров Сейшельского архипелага - остров Маэ.

Напомним, "Коста Аллегра" относится к той же серии, что и лайнер "Коста Конкордия", который получил пробоину и затонул у побережья Италии в январе.