На Невском проспекте в Питере горит здание дворца Белосельских-Белозерских

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте возле Аничкова моста горит памятник архитектуры - здание дворца Белосельских-Белозерских, есть угроза распространения огня на кровлю здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.



В МЧС РФ отметили: "Учитывая важность объекта и сложную планировку здания, в 12:23 возгоранию был присвоен номер сложности 1-бис. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных расчетов. В 12:41 пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, пожар в вентиляционной шахте".



В настоящее время по Невскому проспекту ограничено движение автотранспорта, передает Фонтанка.ру.