В правоохранительных органах по Московской области сообщили, что автомобиль "скорой помощи", выехавший по вызову на место ДТП в Подмосковье, попал в аварию, в результате случившегося пострадали три человека.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что "врачи "скорой" выехали на ДТП, чтобы оказать медицинскую помощь двум пострадавшим. Когда они поместили их в салон машины, произошла дорожная авария, в результате которой пострадали водитель "скорой", врач и фельдшер".



На место происшествия выехала еще одна бригада "скорой помощи" для оказания помощи пострадавшим. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В подмосковной Госавтоинспекции уточнили, что первая авария произошла на 35-м километре Дмитровского шоссе около 09:30. По неустановленным пока причинам автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате столкновения пострадали два человека в Mitsubishi. Бригада "скорой помощи" забрала двух пострадавших, однако по пути в больницу машина медиков сама попала в ДТП - в нее въехал легковой автомобиль.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.