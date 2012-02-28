Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение самолет СУ-30

Представитель военной прокуратуры Восточного военного округа Андрей Метченко сообщил, что в Хабаровском крае в 140 км от города Комсомольск-на-Амуре потерпел крушение самолет СУ-30, экипаж из двух человек катапультировался.



ЧП произошло в 10.20 мск, самолет совершал испытательный полет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, передает Интерфакс.



Стало известно, что оба летчика живы, однако один из них пострадал при приземлении.