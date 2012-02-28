Воспитательница избила ребенка за съеденные конфеты, ребенок - в реанимации

В Волгоградской области воспитательница избила ребенка за съеденные конфеты, в результате чего мальчик попал в реанимацию. В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.



Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин рассказал, что 22 февраля 2012 года воспитатель семейной группы, заметив, что один из её воспитанников самовольно взял из кухни сладости, избила его за то, что ребенок стал отрицать этот факт. В результате мальчик потерял сознание, в настоящее время он находится в реанимационном отделении лечебного учреждения города Котово.



По словам Владимира Маркина, врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ребенок прооперирован, его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.



Кроме того, Владимир Маркин сообщил: "Установлено, что в эту семейно-воспитательную группу ребенок был передан из реабилитационного центра для несовершеннолетних города Петрова Вала Камышинского района Волгоградской области. Он был отобран органами опеки у родителей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление чиновников, по вине которых ребенок был передан в данную воспитательную группу". Следователи допрашивают должностных лиц органов опеки и социальной защиты.



В отношении воспитательницы, избившей ребенка, заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). По ходатайству следствия, сейачс она находится под стражей.