На Ставрополье покончила с собой 17-летняя девушка, в Благовещенске - лицеист

На Ставрополье в одном из домов в селе Сергиевском Грачевского района покончила с собой 17-летняя девушка. Ее ровесник-учащийся одного из лицеев Благовещенска свел счеты с жизнью в комнате общежития.

Девушку обнаружили мертвой, повешенной на вбитом в стену гвозде, в доме, где она проживала. Инцидент произошел 25 февраля. С места происшествия изъята предсмертная записка. Девушка сообщала о ее увлечении одной из немецких рок-групп и прощалась с родственникамПроводится проверка по факту смерти несовершеннолетней, сообщает следственное управление СК РФ по Ставрополью.

В Амурской области 26 февраля учащийся одного из лицеев Благовещенска был найден соседями по общежитию повесившимся в собственной комнате. По словам соучеников, молодой человек утром находился в нормальном настроении. После обеда он заперся на ключ в комнате и покончил с собой. По версии следствия, у лицеиста не было конфликтов с кем-либо из других учащихся. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в начале февраля сообщил, что Россия в последнее время вышла на первое место в мире по суицидам детей.

Астахов направил обращение в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой подготовить программу оказания психологической помощи подросткам по предотвращению суицидов.

Павел Астахов направил обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой уделить ситуации особое внимание.