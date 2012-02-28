В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован колледж № 46

На северо-западе Москвы из-за угрозы взрыва эвакуированы учащиеся и преподаватели колледжа № 46 - 171 учащийся и 40 преподавателей.

Сегодня утром в полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенной бомбе в строительном колледже, расположенном по адресу улица Паршина, дом 8, передает Интерфакс. К месту происшествия направлен кинолог со служебной собакой для обследования учебного заведения.