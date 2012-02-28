Школьник открыл стрельбу по одноклассникам, погибли два ребенка (ВИДЕО)

В американском штате Огайо подросток открыл стрельбу в кафетерии школы в городке Шардон. В результате нападения два подростка скончались. Инцидент произошел в небольшом городке Шардон в 56 километрах от Кливленда.

Утром перед началом уроков в школьный кафетерий вошел подросток. Он подошел к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, достал пистолет, навел на них и начал стрелять.

Четыре юноши и одна девушка с ранениями были доставлены в ближайшие госпитали в пригороде Кливленда. 16-летний Дэниел Парметор скончался в госпитале, передает Радио Свобода. Позднее умер еще один школьник.По словам очевидцев, жертвами Томаса Лэйна стали ребята, которых он знает с младших классов. Том отличался несколько замкнутым характером. Многие потрясены, что это именно он устроил бойню.

А накануне Нового года на своей страничке в "Фэйсбук" Томас Лэйн угрожал: "Умрите вы все".