Пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

По последним данным, пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме 150 корпус 1 на улице Николая Островского в Астрахани. По информации Южного регионального центра МЧС, последние тела спасатели нашли в 8:15 и 8:34.

Сейчас спасатели продолжают поисковые работы. В поисково-спасательной операции задействованы более 700 человек — это спасатели не только из Астрахани и соседних регионах, но и из Москвы.

Пропавшими без вести числятся пять человек. Число пострадавших в результате взрыва и обрушения подъезда дома выросло до пятнадцати человек. В больницах остаются пятеро раненых.

По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В общей сложности разрушены 27 квартир в двух подъездах - втором и третьем. Всего в пострадавших подъездах проживали 90 человек. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин пообещал выделить жителям, лишившихся квартир, по одному миллиону рублей, также рассматривается вариант заселения людей в новые дома.