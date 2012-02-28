Довыяснялись - ДТП привело к поножовщине

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили во вторник, что на востоке столицы произошла автомобильная авария, результатом выяснений участников ДТП - кто же виноват в происшествии, стала поножовщина, пострадал один человек.



По информации правоохранительных органов, на улице Никитинская около дома 11/1 произошло столкновение автомобилей Audi и ВАЗ. Сотрудник полиции рассказал, что "у водителя иномарки произошла ссора с водителем ВАЗа и его пассажирами. В результате владелец Audi был госпитализирован с ножевыми ранениями".



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Ведется розыск автомобиля ВАЗ.