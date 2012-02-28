В Северной Осетии убит директор завода
28 февраля 2012, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
В правоохранительных органах Моздока сообщили, что накануне в Северной Осетии был убит генеральный директор моздокского опытно-экспериментального механического завода Камиль Казаков.
По словам сотрудника правоохранительных органов, около 17:00 по московскому времени, в то время, когда Казаков шел по улице Анжиевского в Моздоке, по нему начали стрелять из проезжавшего мимо легкового автомобиля. Гендиректор завода, 1955 года рождения, скончался на месте от полученных ран.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
В правоохранительных органах также уточнили, что предприятие, которое возглавлял Казаков, в последнее время "практически не функционировало, а на нем было налажено производство металлоизделий, в основном для бытовых нужд", передает Интерфакс.