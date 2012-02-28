МЧС: при взрыве газа в Астрахани погибли 3 человека, судьба 10 неизвестна

В Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сообщили, что жертвами взрыва газа в жилом доме в Астрахани стали три человека. В ночь на вторник спасатели обнаружили три тела.

По оперативным данным на 2.00 мск пострадали 14 человек, в том числе 2 человека погибли, 7 человек госпитализированы, 5 оказана помощь на месте. Остается неизвестной судьба 10 человек.

Ранее спасатели нашли под обломками тела мужчины и девушки. "Они были придавлены железными дверями", - сообщил председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов. По данным МЧС, в 4:07 мск найдено тело третьего погибшего. Сейчас ведутся работы по его извлечению.

К утру вторника из-под завалов спасены 26 человек. Обрушение в Астрахани по ул. Н. Островского, д. 150 корп. 1 в 9-и этажном 6-ти подъездном панельном многоквартирном доме произошло в понедельник днём. Причиной трагедии, предварительно, называют взрыв бытового газа в одной из квартир. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. К ликвидации последствий взрыва привлечено 335 человек и 59 единиц техники. Спасательной операцией руководит Министр МЧС России Сергей Шойгу. На месте ЧС работает группа психологов ГУ МЧС России по Астраханской области и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Открыт телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Астраханской области: 8(8512) 469969 Адрес пункта временного размещения для пострадавших: г. Астрахань, ул. Звездная, 41, корпус, 4 (школа № 49).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обрушения подъезда панельного жилого дома по улице Н. Островского в городе Астрахани по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее гибель двух и более лиц).

Причиной взрыва в многоквартирном доме в Астрахани могла быть попытка суицида.Руководитель Следственного управления СК РФ по Астраханской области Сергей Бобров рассказал, что один из жителей дома говорил о планах самоубийства и неоднократно открывал газовые горелки. По словам Боброва, очаг взрыва был на третьем этаже дома, где и жил мужчина.