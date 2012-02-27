Ответственные за контроль газовых сетей в Астрахани отстранены от должностей
27 февраля 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил до окончания расследования причин обрушения подъезда дома в Астрахани отстранить от должностей лиц, ответственных за контроль газовых сетей.
Сегодня глава правительства провел селекторное совещание, в котором принимал участие глава МЧС Сергей Шойгу. В ходе совещания обсуждался ход спасательных работ после взрыва газа в подъезде жилого дома в Астрахани.
Глава правительства поинтересовался у главы МЧС РФ Сергея Шойгу, стал ли причиной взрыва баллонный или сетевой газ. "Дом газифицирован и скорее всего это как раз сетевой газ", - ответил Шойгу.
Владимир Путин поручил ответственных лиц, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией подобной техники газовой, до окончания расследования отстранить от занимаемой должности, «чтобы они не мешали там никому", сообщает ИТАР-ТАСС.
Ранее «АН» писали: спасатели услышали голоса людей, находящихся под обломками арматуры и бетона.