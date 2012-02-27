В Астрахани трое, считавшихся пропавшими без вести после взрыва, пришли в МЧС

В Астрахани три человека, считающиеся пропавшими без вести в результате взрыва в жилом девятиэтажном доме, сами пришли в региональное отделение МЧС. Глава МЧС Сергей Шойгу сообщил, что погибших на 21.00 мск в результате взрыва газа нет.

Взрыв произошел в понедельник, 27 февраля, в доме по адресу улица Николая Островского, 150, корпус 1.

По данным Главного управления МЧС по Астраханской области, при взрыве второй подъезд 9-этажного шестиподъездного дома обрушился с первого по девятый этажи.

Пострадали 18 квартир во втором и 9 – в третьем подъезде. Всего в них проживали 90 человек. По последним данным МЧС, пострадали 12 человек, семь из них госпитализированы, в том числе двое детей. Судьба 14 человек неизвестна. Согласно сообщению министра Шойгу, госпитализированы семь пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работают спасатели. Они не исключают, что под завалами могут находиться люди. На помощь астраханским спасателям направлены из Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших гибель двух и более лиц).