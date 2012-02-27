В Индийском океане на лайнере Costa Allegra произошел пожар

Итальянский круизный лайнер "Коста Аллегра" дрейфует в Индийском океане с неработающими моторами в 200 милях от Сейшельских островов. Отказ моторов связан с пожаром, который возник сегодня утром в машинном отделении.



Пожар был сразу локализован и потушен. Капитан на всякий случай дал сигнал "СОС", и к лайнеру уже направились находящиеся в зоне торговые судна и катера спасателей. На судне нет электричества, работу приборов обеспечивают аварийные генераторы. Местонахождение лайнера точно установлено, сейчас в этом районе небольшой шторм.

На борту судна находятся 1049 человек, из них 413 членов экипажа. Никто во время пожара не пострадал, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Коста Аллегра" вышла 25 февраля из порта Диего-Суарес / Магаласийская республика/ и направлялась в столицу Сейшельских островов Порт-Виктория, куда должна была прибыть во вторник. 11-палубный лайнер длиной 188 метров, приобретенный "Коста крочере" в 1992 году, был полностью перестроен из грузового корабля. Он считается одним из самых фешенебельных лайнеров компании.



