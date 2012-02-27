Под завалами дома в Астрахани в "минуту тишины" были слышны голоса людей
27 февраля 2012, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
После того, как на месте обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Астрахани была объявлена минута тишины, спасатели услышали голоса людей, находящихся под обломками арматуры и бетона.
Под завалами могут находиться от 12 до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Работы осложняются тем, что вследствие взрыва часть плит перекрытия дома находятся в подвешенном состоянии. В поисковых работах задействованы около 100 человек и более 20 единиц техники.
Где произошел взрыв, пока точно неясно. Ранее "АН" писали: эпицентр взрыва находился на первом этаже в помещении магазина.
Как сообщает РИА Новости, руководитель следственного управления СК РФ по Астраханской области Сергей Бобров сказал: "Очаг, предварительно, - третий этаж дома. В одной из квартир там проживал мужчина, который периодически высказывал мысли о суициде. Неоднократно открывал газовые горелки. И, видимо, накануне взрыва он манипуляцию эту произвел».