После того, как на месте обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Астрахани была объявлена минута тишины, спасатели услышали голоса людей, находящихся под обломками арматуры и бетона.



Под завалами могут находиться от 12 до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Работы осложняются тем, что вследствие взрыва часть плит перекрытия дома находятся в подвешенном состоянии. В поисковых работах задействованы около 100 человек и более 20 единиц техники.

Где произошел взрыв, пока точно неясно. Ранее "АН" писали: эпицентр взрыва находился на первом этаже в помещении магазина.

Как сообщает РИА Новости, руководитель следственного управления СК РФ по Астраханской области Сергей Бобров сказал: "Очаг, предварительно, - третий этаж дома. В одной из квартир там проживал мужчина, который периодически высказывал мысли о суициде. Неоднократно открывал газовые горелки. И, видимо, накануне взрыва он манипуляцию эту произвел».