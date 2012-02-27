Обрушение подъезда дома в Астрахани произошло из-за взрыва в магазине (ВИДЕО)

В Астрахань, где обрушилась секция жилого дома, направлены два самолета МЧС. На борту — спасатели, кинологи и психологи. Обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Пока известно об 11 пострадавших.



Взрыв прогремел в подъезде 9-этажного жилого дома по улице Николая Островского, 150. В этом девятиэтажном доме шесть подъездов. В результате взрыва полностью обрушился пролёт второго подъезда — это почти сорок квартир.

Прибывшие на место спасатели помимо поиска пострадавших проводили эвакуацию жильцов из соседних подъездов на случай, если от последствий взрыва дом будет разрушаться дальше. На помощь астраханскому МЧС выдвинулись спасатели из соседних Элисты, Волгограда и Ростова-на-Дону. По данным МЧС, из-под завалов уже извлекли живыми четверых человек, в том числе ребёнка.

По данным Следственного комитета, эпицентр взрыва находился на первом этаже в помещении магазина и, скорее всего, причина — нарушение правил безопасности при проведение строительных работ при помощи газового оборудования. Взрыв бытового газа — это сейчас основная версия.



