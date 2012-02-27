В Ростовской области после ссоры с матерью повесился подросток

17-летний житель Ростовской области был обнаружен повешенным 26 февраля в сарае домовладения по месту жительства. Юноша поссорился со своей знакомой и матерью, после чего, уйдя из дома, совершил самоубийство.



В ходе осмотра места происшествия не найдено ничего, что свидетельствовало бы о совершении в отношении подростка преступления, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура в Ростовской области проводит проверку по факту самоубийства подростка.



