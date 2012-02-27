Умаров давно не выходит на связь, местонахождение его неизвестно
27 февраля 2012, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы северокавказских республик не обладают точной информацией о местонахождении лидера бандподполья Доку Умарова, чьими инструкциями руководствовались задержанные подозреваемые в подготовке покушения на Владимира Путина.
"Точное местонахождение Умарова нам, к сожалению, не известно. Он может находиться как в труднодоступных районах северокавказских республик РФ, так и за границей", - сообщил высокопоставленный источник в силовых структурах Чечни.
Умаров давно не связывался со своими сообщниками, поэтому информацией, где находится террорист N1, правоохранительные органы республики не располагают, сообщает «Интерфакс».
Ранее «АН» писали: в понедельник Первый канал сообщил о том, что на премьер-министра России готовилось покушение.