Умаров давно не выходит на связь, местонахождение его неизвестно

Правоохранительные органы северокавказских республик не обладают точной информацией о местонахождении лидера бандподполья Доку Умарова, чьими инструкциями руководствовались задержанные подозреваемые в подготовке покушения на Владимира Путина.



"Точное местонахождение Умарова нам, к сожалению, не известно. Он может находиться как в труднодоступных районах северокавказских республик РФ, так и за границей", - сообщил высокопоставленный источник в силовых структурах Чечни.

Умаров давно не связывался со своими сообщниками, поэтому информацией, где находится террорист N1, правоохранительные органы республики не располагают, сообщает «Интерфакс».



Ранее «АН» писали: в понедельник Первый канал сообщил о том, что на премьер-министра России готовилось покушение.



