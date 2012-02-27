В Твери полицейские предотвратили массовую драку со стрельбой

Сегодня ночью в Твери на проспекте Калинина едва не произошла массовая драка. В Land Cruiser врезался таксист на ВАЗ -21015. Водитель иномарки не славянской внешности начал угрожать таксисту пистолетом.



Жители района, услышав выстрел, обратились в полицию. На место ДТП прибыл наряд вневедомственной охраны, им удалось предотвратить драку, так как к месту происшествия на машинах уже подтянулись примерно по 10 человек с каждой стороны, сообщает «КП».

Водитель Land Cruiser отрицает факт выстрела, хотя в обойме травматического пистолета на восемь патронов, было всего семь. Полицейские стреляную гильзу не нашли. Водитель иномарки задержан, идет проверка.



