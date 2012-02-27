В Астрахани прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Астрахани произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Инцидент произошел около 13:00 по мск. Взрыв прогремел в подъезде 9-этажного жилого дома по улице Николая Островского, 150.



В результате взрыва "имеются данные об обрушении подъезда, есть пострадавшие, но их точное количество пока не установлено". К настоящему времени из-под завалов дома уже извлекли двоих пострадавших, передает Интерфакс. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.