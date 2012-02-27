В Ленинградской области подростки впали в кому после употребления наркотика

В Ленинградской области двое подростков впали в кому после употребления наркотика метадона. Пострадавшие - воспитанники школы-интерната. По версии следствия, инцидент произошел 24 февраля.



Наркотическое вещество подросткам продал неизвестный. Смесь содержала метадон, в результате употребления которого подростки были госпитализированы в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Дело возбуждено по статье о незаконном приобретении наркотиков, максимальная санкция - лишение свободы на три года.