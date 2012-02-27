В Ростовской области столкнулись две легковушки и большегруз, погибли 4 человека

В Ростовской области произошла автомобильная авария, в результате которой погибли четыре человека. На границе Ростовской области и Краснодарского края. Столкнулись фура Man, "Лада Приора" и "ВАЗ-21065".



В результате ДТП четыре человека погибли и двое пострадали. Инцидент произошел утром в понедельник, 27 февраля. В "Приоре" в результате аварии погибло три человека, в "ВАЗе" - один человек, передает РИА Новости. Еще один человек из "ВАЗа" и водитель Man получили травмы различной степени тяжести.