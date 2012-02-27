В Московской области полиция задержала автомобиль с 20-тысячным тиражом брошюр "Путин. Коррупция-2". Брошюры были подготовлены руководителями Партии народной свободы (ПАРНАС).



Автомобиль был задержан рядом с Подольском, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ПАРНАСа Ольга Шорина. По ее словам, автомобиль задержал лейтенант ДПС Куринов. После этого "он вызвал кого-то в штатском, которые пришли и сказали водителю проехать за ними". "Кто эти люди, абсолютно непонятно. Пока водитель никуда не едет и пытается разобраться, что к чему. Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно", - сказала Шорина.