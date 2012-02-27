В Чебоксарах произошла авария на водопроводе, 2 детских сада остались без воды

В Чебоксарах произошла авария на водопроводе, оставившая без воды два детских сада и Институт образования. Инцидент произошел на улице Гастелло в воскресенье в 21.30.



В результате без холодного водоснабжения остались два детских сада в Ново-южном районе города и Институт образования. В настоящее время ремонтные бригады пытаются устранить последствия аварии, передает РИА Новости. Как ожидается, авария будет устранена в течение ближайших трех часов.