В Чебоксарах произошла авария на водопроводе, 2 детских сада остались без воды
27 февраля 2012, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Чебоксарах произошла авария на водопроводе, оставившая без воды два детских сада и Институт образования. Инцидент произошел на улице Гастелло в воскресенье в 21.30.
В результате без холодного водоснабжения остались два детских сада в Ново-южном районе города и Институт образования. В настоящее время ремонтные бригады пытаются устранить последствия аварии, передает РИА Новости. Как ожидается, авария будет устранена в течение ближайших трех часов.