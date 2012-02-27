В Питере легковушка насмерть сбила ребенка на переходе

В Санкт-Петербурге в понедельник водитель легковушки насмерть сбил десятилетнего ребенка. Авария произошла на пешеходном переходе у дома 68 по Народной улице.

По данным ГИБДД, около 9.00 по мск, автомобиль марки Chevrolet "в зоне нерегулируемого пешеходного перехода" совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался на месте, передает «Интерфакс». В настоящее время проводится проверка по факту аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.