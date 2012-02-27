В Екатеринбурге эвакуировали детский сад

В Екатеринбурге произошел прорыв газовой трубы. В районе аварии располагается детский сад, из которого были эвакуированы 70 детей и 15 взрослых. Инцидент произошел утром в понедельник.



По данным ГУМЧС по Свердловской области, сообщение о повреждении газовой трубы поступило в 08.50 по мск. Инцидент произошел на улице Шефская в районе дома N95. При проведении строительных работ была повреждена газовая труба диаметром 600 миллиметров, передает РИА Новости. В настоящее время проводится эвакуация жителей трех близлежащих жилых домов.